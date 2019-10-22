БАРНАУЛ, 22 окт /ПРАЙМ/. Власти РФ предусмотрели в бюджете 2020 года 275 миллионов рублей для строительства новой школы в поселке Деревянка Прионежского района Карелии, заявил во вторник в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Школа в Деревянке попала в "Народный реестр опасных школ" проекта ОНФ "Народная оценка качества" и была на особом контроле. Изношенность старого здания составляет более 60% и представляет угрозу для здоровья и жизни детей. С 1 мая 2018 года по предписанию Госпожнадзора закрыт второй этаж школы, дети вынуждены учиться в две смены, ютясь на первом этаже.

"Власти предусмотрели в бюджете выделение 275 миллионов рублей федеральных денег для строительства новой школы в этом селе. Сейчас все зависит от местных властей и их оперативности в получении экспертизы проекта и других документов", — заявил Силуанов.

По его словам, школу на 300 детей планируется начать строить в ближайшее время, окончание строительства намечено на 2020 год.