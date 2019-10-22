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БАРНАУЛ, 22 окт /ПРАЙМ/. Рост зарплат категорий бюджетников по майским указам президента РФ Владимира Путина составит в 2020 году 5,4%, заявил во вторник в эфире Первого канала первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников "указных" категорий (по майским указам — ред.) на следующий год составит не ниже 5,4%, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов", — сказал Силуанов.

По его словам, будет развиваться экономика, будут создаваться новые рабочие места, будут расти зарплаты. Силуанов сказал, что в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат.

"Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете", — резюмировал Силуанов.

Госдума планирует рассмотреть проект бюджета РФ в первом чтении 23 октября.