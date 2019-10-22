ВАШИНГТОН, 22 окт /ПРАЙМ/. Ведущие американские индексы закончили торги во вторник в красной зоне на волне глобальной неопределенности из-за сделки по Brexit, следует из данных Нью-Йоркской биржи.

При этом на открытии площадки индексы, напротив, в основном демонстрировали рост на позитивных данных корпоративной отчетности американских компаний.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,08%, до 26805,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 8107,504 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 3002,31 пункта.

Рынок реагирует на очередное поражение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в палате общин. Как сообщалось ранее, депутаты отказались рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit. Главы крупнейших мировых финансовых организаций, включая ЕЦБ, ВБ и МВФ, предупреждали, что ситуация с отсутствием сделки по выходу Великобритании из ЕС и затягивание процесса будут иметь негативный эффект как на экономику Европы, так и на мир в целом.