МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, таких денег нет, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

"Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет", — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.