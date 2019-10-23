МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов подтвердил, что глава правительства поручил Минэкономразвития РФ доработать и представить проект закона о государственном контроле, предусмотрев возможность его осуществления дистанционно.

Участник совещания, проходившего в компании "Сибур", ранее в среду сообщил РИА Новости, что соответствующее поручение было дано по его итогам. Как отмечалось, министерству поручено представить эти предложения до 31 октября.

Позже Осипов подтвердил журналистам, что такое поручение есть, причём Медведев отдельно оговорился о том, что при разработке положений законопроекта необходимо исключить дублирование дистанционного надзора и плановых контрольных мероприятий, предусматривающих заполнение огромного количества различных форм отчетности.