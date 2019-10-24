МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Россия остается лучшей среди стран БРИКС в рейтинге Doing Business и опережает многие европейские страны, однако даже чтобы сохранить свои позиции в рейтинге необходимо многое сделать для создания предсказуемых условий ведения бизнеса, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31-й строчки на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов. Рейтинг отражает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности компании, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

"Движение вперед продолжаем, Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем более половины Европы в этом рейтинге: такие страны, как Франция, Голландия — они позади нас, мы находимся между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", — сказал Орешкин.

Рейтинг Doing Business не отражает полностью инвестиционный климат, он только говорит, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компании, налогообложением, прохождением таможни и рядом других процедур, легче или тяжелее по сравнению с другими странами, пояснил глава Минэкономразвития.

По его словам, инвесторы, оценивая деловой климат в России, значительное внимание обращают и на стабильность регулирования экономики, и этот вопрос, в том числе, был затронут в ходе встречи консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Как раз этот рейтинг, Doing Business, он стабильность регуляторики не меряет. Частые изменения условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью, это главная задача правительства на ближайшее время", — заключил Орешкин.