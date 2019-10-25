МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России в пятницу в четвертый раз за год снизил ключевую ставку — на этот раз до 6,5% годовых. При этом регулятор впервые почти за два года увеличил шаг снижения до 0,5 процентного пункта.

Это было сделано на фоне более быстрого, чем ожидал ЦБ, замедления инфляции, продолжающегося снижения инфляционных ожиданий, а также сдержанных темпов роста российской экономики. Замедление инфляции оказалось настолько быстрым, что регулятор значительно пересмотрел прогнозы по этому показателю на текущий и следующий год.

По новой оценке ЦБ, годовая инфляция в РФ в конце текущего года составит 3,2-3,7% вместо 4-4,5%, а в начале следующего года сложится и вовсе "несколько ниже 3%", хотя затем к концу года вырастет до 3,5–4%. Кроме того, Банк России признал, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными.

ЕЩЕ ОДНО СНИЖЕНИЕ

Большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости, ожидали от регулятора такого решения. Теперь эксперты сходятся во мнении, что при сохранении упомянутых Банком России условий цикл снижения ставки продолжится и в декабре. Сомнения вызывает только шаг снижения.

На это намекает и сам ЦБ, который по-прежнему планирует "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний".

"Мы полагаем, что при приближении инфляции к нижней границе коридора 3,2-3,7% в декабре (наш прогноз 3,2%), при отсутствии реализации рисков "со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков" ЦБ снизит ставку на 0,5 процентного пункта — до 6% в декабре", — говорит стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Более скромного снижения ожидает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов — на 0,25 п.п. При этом, отмечает он, к 6% ключевая ставка может быть опущена уже в начале 2020 года.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев ожидает снижения ставки в декабре как минимум на 0,25 п.п., учитывая прогноз регулятора по снижению инфляции "несколько ниже 3%" в первом квартале 2020 года.

Аналитик Росбанка Анна Заигрина также ожидает уменьшения ключевой ставки в декабре на 0,25 п.п., но не исключает и снижения на 0,5 п.п., если фактическая инфляция будет находиться вблизи нижней границы прогноза ЦБ, то есть 3,2%.

"Кроме того, улучшенный прогноз по инфляции на 2020 год на фоне снизившихся инфляционных рисков говорит о возможности продолжения снижения ключевой ставки и в 2020 году — до 5,75%", — полагает она.

ЧТО БУДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ?

Переход ЦБ к более резкому снижению ставки свидетельствует о том, что регулятор рассчитывает таким образом стимулировать экономический рост, в том числе за счет более доступных кредитов, уверены аналитики. Однако они не ждут от регулятора резкого перехода к прямому стимулированию экономики.

Снижение ключевой ставки влечет за собой уменьшение кредитных и депозитных ставок, напоминает аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Дмитрий Турмышев. "Это в конечном счете должно способствовать росту кредитования и впоследствии стимулировать экономический рост через потребление и инвестиции", — говорит он.

Последовательное снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать дальнейшему снижению ставок по кредитам, прежде всего ипотечным и в корпоративном сегменте, говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Это, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту, стимулировать развитие производства и инвестиционный процесс.

Хотя ЦБ чуть активнее продолжает движение в сторону нейтральной денежно-кредитной политики, он пока далек от перехода к прямому стимулированию экономики через действительно низкую ключевую ставку, отмечает в свою очередь старший управляющий директор агентства НКР Александр Проклов. "Очевидно, Банк России по-прежнему видит своей долгосрочной задачей именно удержание низкой инфляции", — полагает эксперт.

А вот президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что в сложившихся условиях целью Банка России должно стать обеспечение стабильного курса рубля. "Это поможет привлекать инвестиции в обрабатывающую промышленность и в предприятия с высоким уровнем локализации производства. Что особенно актуально, учитывая трудности кооперации с международными компаниями и сложность доступа на глобальный рынок капитала из-за действующих санкций", — сказал он.

В свою очередь главный стратег компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров предупреждает, что экономике РФ предстоит большая работа по подстраиванию к действующей ставке, которая с начала года снизилась уже на 1,25 процентного пункта.

"Естественно, при этом сохраняются риски образования дешевой ликвидности и инфляционного скачка, а как следствие — взлета цен на товары, услуги и продовольствие. Уравновешивает это подъем рынков и общее улучшение состояния экономики, которое последует при грамотном введении новой ставки рефинансирования в сферы кредитования, депозитов и ценообразования", — отметил он.