АНТАЛИЯ (Турция), 27 окт /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму предлагает применить субсидирование для расширения границ туристического сезона, сообщил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Выступая на российско-белорусском конгрессе Альянса туристических агентств (АТА) России и Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Белоруссии, он напомнил, что значительная часть стратегии развития туризма в РФ до 2035 года посвящена транспортной доступности.

"В этой связи мы активно выступаем за программы субсидирования на транспорте. В рамках работы координационного совета по туризму при правительстве мы выходим с предложениями сделать целевые субсидии, чтобы расширить границы туристического сезона, включая апрель-май и сентябрь-октябрь", — сказал Горин.

Представитель ведомства подчеркнул, что субсидии должны быть навалены на туроператоров и на конечных клиентов, таким образом, они помогут сделать путешествия доступнее.

"Эта идея звучала еще во времена, когда туризм относился к министерству культуры, но сейчас мы видим, в том числе, инвестиционную поддержку, и надеемся на реальные решения, которые без поддержки государства будут невозможны", — добавил Горин.