АФИНЫ, 28 окт — ПРАЙМ. Европейский механизм стабильности и Европейский фонд финансовой стабильности разрешили Греции досрочно погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, сообщил греческий Минфин.

Греция 16 сентября подала заявку на досрочную выплату МВФ.

"По официальному запросу министерства финансов от 16 сентября 2019 года Европейский механизм стабильности (ESM) и Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) согласились отказаться от своих обязательств по погашению, тем самым одобрив досрочное погашение части долга Греции перед Международным валютным фондом", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Минфина.

Этот шаг имеет особое значение для Греции и ее экономики, считают в Минфине.

"Повышается доверие к стране, гарантируется немедленный доход греческого государства, улучшаются показатели устойчивости государственного долга и ожидаются косвенные положительные эффекты повышения доверия рынков", — говорится в сообщении.

Общая задолженность Греции перед фондом составляет около 9,8 миллиарда евро. Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро. Прямая выгода для государства составит около 70 миллионов евро, так как закрываются дорогостоящие кредиты с годовой процентной ставкой 4,91%, когда текущая стоимость кредитов правительства Греции на 10 лет, как и средняя стоимость обслуживания государственного долга, составляют около 1,6%.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

В 2018 году госдолг Греции составил более 357 миллиардов евро, или 192,4% ВВП.