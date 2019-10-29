МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которые направлены на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста РФ не ниже 3% начиная с 2021 года. Соответствующий перечень опубликован на сайте кабинета министров.

МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития поручено до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.

Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Минпросвещения и Минобрнауки с участием органов исполнительной власти субъектов РФ обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах РФ с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения. В том числе с учетом применения механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения, организации стажировок выпускников образовательных организаций. Срок выполнения — 1 июля 2020 года.

Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить к июлю 2020 года предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний.

Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России… обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы. Срок выполнения – 1 июля 2021 года.

Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России внести проект федерального закона, предоставляющего возможность не только полной, но и частичной продажи ЦБ акций санированных банков в других формах. Речь идет о том, чтобы разрешить продажу акций санированных банков путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже. Срок исполнения поручения – 1 июля 2020 года.

Минфину, Минэкономразвития, ФАС с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России до 2 декабря представить доклад о необходимости законодательных изменений для наделения ЦБ правом ограничивать выдачу отдельных видов кредитов. Банк России в сентябре заявлял, что считает целесообразным проработать вопрос наделения его полномочиями прямо ограничивать выдачу отдельных видов кредитов.

Медведев поручил до 1 июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Это поручение адресовано Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов власти и Банка России.

Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и МВД внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Срок – 12 марта 2020 года.

Премьер поручил министерствам до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста.

Минфину и Минэкономразвития представить в правительство РФ предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния. Срок исполнения — 2 декабря 2019 года.

Минфину и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ представить предложения по механизму обеспечения увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году и инвестиционных расходов бюджетов субъектов РФ до 15% к 2024 году. Срок – 2 декабря 2019 года.

Кроме того, Минфину, Минэкономразвития и Минвостокразвития с участием органов исполнительной власти субъектов РФ поручено представить в правительство предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах РФ, а также по балансировке бюджетов регионов в связи с предоставлением такого вычета и наращиванием объема инфраструктурных расходов. Срок исполнения этого поручения — также 2 декабря 2019 года.

Минэкономразвития и Минфину с участием Банка России и Российского фонда прямых инвестиций внести в правительство проект плана мероприятий ("дорожной карты") по эффективному использованию инструментов коллективного инвестирования в целях обеспечения механизма перетока ресурсов из сырьевых секторов экономики в несырьевые. Срок – 2 декабря 2019 года.

Кроме того, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минфину с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить на основе существующих информационных систем создание единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления, включающей модули принятия управленческих решений, поддержки бюджетного и стратегического планирования. Срок исполнения этого поручения — 1 сентября 2020 года.