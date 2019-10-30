ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с КНР, несмотря на отмену планировавшейся встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Чили, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"На данный момент представляется, что саммит АТЭС в Чили не состоится, и, насколько мы понимаем, организация на данный момент не располагает подготовленным запасным местом. Мы ожидаем возможной информации относительно другого места проведения", — говорится в письменном заявлении Гидли.

"Мы рассчитываем завершить первую фазу исторического торгового соглашения с Китаем в прежних временных рамках", — добавил он.

Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре. Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит и сообщил, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии.