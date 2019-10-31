В США приняли резолюцию, формально начинающую процедуру импичмента Трампа
ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит демократам, большинством голосов признала резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
"Резолюция принята", — заявила по итогам голосования спикер палаты представителей Ненси Пелоси.
За резолюцию, которая прописывает правила проведения процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против – 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.
https://1prime.ru/state_regulation/20191031/830488602.html