ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит демократам, большинством голосов признала резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.

"Резолюция принята", — заявила по итогам голосования спикер палаты представителей Ненси Пелоси.

За резолюцию, которая прописывает правила проведения процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против – 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.