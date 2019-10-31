МАДРИД, 31 окт – ПРАЙМ. Испания готова в случае необходимости принять у себя климатический саммит COP25 после того, как Чили отказалось проводить у себя это мероприятие, заявило правительство страны.

И.о. председателя правительства Педро Санчес передал президенту Чили Себастьяну Пиньере "готовность Испании сотрудничать во всем, что необходимо, в случае необходимости, принять саммит по климату в Мадриде", говорится в сообщении кабинета министров.

Министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт передала эту информацию в ООН, оно будет обсуждаться в немецком Бонне на встрече межправительственной группы Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре.

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.