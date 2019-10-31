МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в соответствии с поручением вице-премьера РФ Дмитрия Козака направили в правительство свои предложения по контролю качества нефти, сообщили РИА Новости в ведомствах.

Козак поручал Минэнерго вместе с ФАС и заинтересованными организациями до 1 ноября представить согласованную позицию. В пресс-службе Минэнерго РИА Новости подтвердили факт отправки предложений, не уточнив подробности. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что служба направила свои предложения министерству энергетики.

"По мнению ФАС России, в целях стимулирования нефтяных компаний к улучшению показателей качества нефти, сдаваемой в систему магистрального трубопровода, и компенсации за ухудшение таких показателей, необходимо создать такой финансовый инструмент, как банк качества нефти. Он будет представлять собой механизм штрафных и компенсационных выплат компаниям в зависимости от качества поставляемого ими в систему магистрального трубопровода сырья", — рассказал Голомолзин.

По его словам, ФАС предлагает внести ряд точечных изменений в правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти. В частности, установить права нефтекомпаний и "Транснефти" на беспрепятственный доступ к измерительным приборам пунктов по учету количества и оценке качества нефти (ПСП), принадлежащих обеим сторонам. Также ФАС предлагает закрепить возможность нефтекомпаний и "Транснефти" получать материалы исследований качества нефти на ПСП.

"Мы видим необходимость в закреплении права нефтяных компаний на отказ в получении некачественной нефти в пункте назначения или перевалки, закрепляя одновременно с этим право "Транснефти" отказывать в приеме в магистральный трубопровод нефти, которая не соответствует требованиям качества", — прокомментировал Голомолзин.

Козак в поручениях, в частности, акцентировал внимание на вопросах возложения на "Транснефть" ответственности за качество нефти в трубопроводной системе на "выходе" из нее с компенсацией убытков от прокачки некондиционной нефти, с предоставлением грузополучателям права отказа от приема такой нефти; на порядок расчета убытков и компенсации за ущерб от прокачки некондиционной нефти, по запретам на сдачу в систему "Транснефти" нефти с примесью продуктов ее переработки и на прием нефти через пункты сдачи, не принадлежащие самой "Транснефти" или нефтедобытчикам. С учетом всех распоряжений вице-премьер поручил ФАС учитывать в тарифах "Транснефти" на транспорт нефти затраты, "связанные с исполнением решений", за исключением компенсации убытков от транспортировки некондиционной нефти.