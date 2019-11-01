МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Первый суперсервис по оформлению европротокола онлайн запускается 1 ноября: водители пилотных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга и их областей — смогут оформить дорожные происшествия без вызова сотрудников ГИБДД через приложение "Помощник ОСАГО". Электронное извещение будет равноценно привычному бумажному, оформление при этом займет 10-15 минут.

Приложение интегрируется с "Госуслугами", откуда будут браться персональные данные для оформления извещения, а данные о техосмотре и полисе ОСАГО предоставит Российский союз автостраховщиков из своей системы данных — АИС ОСАГО. Электронное извещение и фото направляются страховой компании, а также хранятся в системе в течение 5 лет.

Над реализацией такой возможности вместе работали Банк России, РСА и Минкомсвязь. Но при желании, как и прежде, европротокол можно будет оформить на бумаге. Чтобы оформить дорожное происшествие по европротоколу, необходимо выполнение нескольких условий: в аварию попало только два авто, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, нет пострадавших, не был нанесен вред никакому другому имуществу.

ПОСТЕПЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Игроки рынка сходятся во мнении, что опция сильно упростит процесс оформления ДТП. Окажется полезной и функция проверки полиса ОСАГО на подлинность.

"Мобильное приложение интуитивно понятное и имеет подсказки, что снижает риски некорректно оформленных ДТП. Кроме того, мобильное приложение подсказывает, какую информацию следует проверить, так как, например, в момент ДТП участникам не приходит в голову убедиться, что полис ОСАГО действующий", — добавила заместитель руководителя департамента урегулирования по автотранспорту СК "МАКС" Анна Гильгнер.

Как рассказал агентству директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании "Согласие" Павел Бикетов, это значит, что на дорогах станет меньше пробок, вызванных мелкими авариями. Также удастся избежать ситуаций, когда из-за недостоверной информации в полисе страховщик отказывает в выплате. В то же время он, как и Гильгнер, не ожидает резкого наплыва спроса на такую опцию.

"Как показывает практика, ко всему новому, особенно в части информационных технологий, потребители относятся с осторожностью. Внедрение сервиса будет постепенным. Резкий рост случаев оформления ДТП с помощью электронного извещения возможен после распространения данного функционала на территорию всей страны", — пояснил Бикетов.

ОСЕНЬ ПЕРЕМЕН

РСА ранее запустил приложение "ДТП. Европротокол" для фиксации обстоятельств аварии. В последний месяц россияне стали активно им пользоваться. Как объяснил президент РСА Игорь Юргенс, это связано с расширением лимита выплат, доступного при оформлении по европротоколу, до 400 тысяч рублей по всей стране. Также Юргенс напомнил о сокращении личного состава МВД и ДПС.

"Все эти факторы привели к тому, что европротокол применяется сейчас в 52% случаев", — сказал Юргенс на "Форуме лидеров страхового рынка" в четверг. При этом, если приложение "ДТП. Европротокол" не исключает необходимости заполнения бумажного извещения, то с помощью "Помощник ОСАГО" его можно передать страховщику в электронном виде.

Целый набор новых норм вступил в силу 29 октября. Так, теперь факт наступления страхового случая можно подтвердить не только протоколом ДТП, но и документами, оформленными сотрудниками МЧС или скорой помощи. Касательно самого полиса ОСАГО – теперь внесение недостоверных сведений в полис приравнено к его отсутствию.

"Так, в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП", — сообщал РСА.

Электронное ОСАГО с неверной информацией просто не удастся оформить — сайт страховщика будет блокировать оплату и предложит скорректировать данные. Также теперь, согласно вступившим в силу поправкам в закон, полис ОСАГО может быть представлен для проверки как на бумаге, так и в электронном виде. Однако, как отмечали в РСА, соответствующие изменения в ПДД пока не внесены.

Право регресса страховщик теперь имеет и в тех случаях, когда водитель отказался от медосвидетельствования, либо употреблял алкогольные, наркотические, психотропные вещества после ДТП.