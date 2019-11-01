ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявил в пятницу Блумбергу, что вопрос введения пошлин в отношении китайских товаров, который был отложен из-за прогресса в переговорах по торговле с КНР, не стоит исключать.

Вводить или не вводить ограничительные меры в отношении продукции из Китая американская администрация решит, исходя из того, как эти переговоры будут продвигаться дальше, добавил он.

"Это (вопрос пошлин) по-прежнему на столе до тех пор, пока первая фаза (соглашения) не будет завершена. Президент намекнул, что это зависит от процесса переговоров, он может захотеть снова посмотреть (на возможность введения) этих пошлин", — сказал Кудлоу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем после отмены саммита АТЭС в Чили. По его словам, место будет объявлено в ближайшее время.

Чуть ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.