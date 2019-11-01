МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Китай и США в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения, сообщает телеканал CNBC.

Телефонный разговор провели курирующий переговоры с китайской стороны вице-премьер Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Стороны провели "серьезные и конструктивные" обсуждения по "ключевым" торговым вопросам, а также договорились о следующих консультациях, говорится в сообщении.