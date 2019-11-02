ТАШКЕНТ, 2 ноя — ПРАЙМ. Торговое соглашение между США и Китаем стабилизирует ситуацию в мировой экономике, но только краткосрочно, на год-два, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Китай и США в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения. Телефонный разговор провели курирующий переговоры с китайской стороны вице-премьер Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договоренностей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию, и ситуация перестанет ухудшаться. Но в любом случае мировой торговле, мировой экономике уже нанесен непоправимый ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий. Да, заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует", — сказал он.

"Думаю, до американских выборов мы здесь больше интенсификации конфликтов не увидим. Но понятно, что противоречия между китайской системой и американской системой настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность. То есть, это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке", — добавил он.