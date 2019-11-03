БАНГКОК, 3 ноя — ПРАЙМ. Интерес к торговле с Евразийским экономическим союзом растёт, объединение стремится создать максимально благоприятную деловую среду с понятными для бизнеса правилами, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы стремимся создать на территории Евразийского экономического союза максимально благоприятную для бизнеса деловую среду, с четкими понятными правилами для бизнеса, и интерес к торговле с союзом растёт", — заявил Медведев, выступая в воскресенье на деловом инвестиционном саммите АСЕАН.

Он напомнил, что один из членов АСЕАН — Вьетнам — стал первой страной, с которой ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле, это было сделано в 2015 году.

"Недавно аналогичный документ был подписан с Сингапуром, ведётся работа по этой теме с другими партнёрами из ассоциации. Евразийская комиссия подписала документы о сотрудничестве с Камбоджей, Таиландом, буквально две недели назад — с Индонезией. Реализация этих договорённостей станет дополнительным стимулом и откроет новые возможности для совместной работы бизнес-сообществ наших стран", — уточнил премьер.