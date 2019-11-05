ТЕГЕРАН, 5 ноя — ПРАЙМ. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник объявил о четвертом по счету отказе Тегерана следовать части положений ядерной сделки, дав ее сторонам — Британии, Франции, Германии, Китаю и России — еще 2 месяца на то, чтобы выполнить требования Тегерана и вернуть соглашение в ее прежнее состояние.

Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа, о чем сообщил президент Роухани.

В то же время Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе предполагает, что Иран проведет перепрофилирование объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

По словам Роухани, "новая деятельность" по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры станут обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

Президент Ирана добавил, что Тегеран не может мириться с тем, что ядерная сделка носит односторонний характер, при котором Иран бы полностью выполнял свои обязательства, а другие страны это не делали.

РЕАКЦИЯ РФ: ПРОЕКТ В ФОРДО В СИЛЕ

Однако заявление президента Ирана Хасана Роухани по Фордо не поменяло планов по прежнему проекту относительного этого объекта, реконфигурацию проводят совместно Иран и Россия, о чем заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в комментарии РИА Новости.

"Не менее существенно для нас, что российско-иранский проект по реконфигурации объекта в Фордо, который осуществляется в рамках выполнения СВПД, остаётся в силе. Мы намерены продолжить его реализацию", — сказал Рябков.

Подача газа на центрифуги — технически обратимый процесс, подтвердил Рябков, напомнив о том, что это же касается и прежних действий Ирана.

Новое же сокращение Ираном своих обязательств в рамках соглашения является логичным следствием застоя в решении проблем вокруг обеспечения экономических интересов Тегерана, подчеркнул он.

В Кремле также прокомментировали сегодняшнее заявление Роухани. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Москвы по поводу подобных сообщений, подтвердив, что Россия выступает за сохранение сделки и ее поддержание в жизнеспособном состоянии.

ЕВРОПА О СОГЛАШЕНИИ

Франция заявила о своей приверженности ядерной сделке, но в то же время призвала Иран вернуться к полному выполнению обязательств, тот же призыв прозвучал со стороны Евросоюза, который выразил обеспокоенность заявлением из Тегерана.

Однако ЕС признал, что сохранение ядерной сделки усложняется, хотя необходимо приложить усилия по ее сохранению.

"Вы можете вспомнить, что высокий представитель по внешней политике ЕС Федерика Могерини ранее заявляла, что становится все более сложным сохранять СВПД", — сказали в дипслужбе Евросоюза, напомнив также, что ЕС принимал и продолжает воплощать ряд мер для сохранения сделки, включая обход американских санкций и механизм расчетов Instex.

При этом в ЕС подчеркнули, что приверженность объединения зависит и от Ирана.

ПРЕЖНИЕ МЕРЫ

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

ПЕРЕГОВОРЫ

Начало сокращение Ираном обязательств с 8 мая по сути стало ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Россию и Китай Тегеран ставит особняком.

Тегеран каждый раз давал ровно 60 дней на выполнение сторонами сделки требований Ирана — обеспечить дееспособность соглашения таким образом, чтобы страна могла получать предусмотренные договоренностью преференции, в том числе сотрудничать с зарубежными компаниями, и торговать нефтью, на которые США наложили свои ограничения, фактически пригрозив странам санкциями за работу с Ираном и покупку иранской нефти.

Однако Тегеран изначально заявил, что как только соглашение начнет действовать в полную силу за счет его реализации странами-членами, он свернет все предпринятые меры по сокращению обязательств. С этой целью он вел консультации со сторонами соглашения, пытаясь найти взаимоприемлемое решение проблемы.

Если до третьего этапа сокращения ядерных обязательств велись более активные переговоры по тому, как обеспечить интересы Ирана, то после него, за исключением министерской встречи участников СВПД в Нью-Йорке, внешняя активность спала – то, на что указал Рябков.

Консультации и переговоры Тегеран продолжит, заявил во вторник Роухани, объявляя о четвертом этапе сокращения обязательств, подтвердив требования Ирана и заявив о необходимости отмены санкций.

Основной вопрос, который чаще звучал в последние два месяца — это встреча иранских и американских представителей, президента Ирана Хасана Роухани и президента США Дональда Трампа для обсуждения сделки, которую Вашингтон хочет изменить.

Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи исключал возможность двусторонних переговоров, указывая, что обсуждения могут проходить только в том случае, если США вернутся к выполнению ядерной сделки, то они могут принять участие в переговорах в прежнем формате сделки.