ЖЕНЕВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Торговая война между США и Китаем вредит обеим странам, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном во вторник.

Согласно опубликованным данным, пошлины, которые США ввели на ряд товаров из Китая, наносят ущерб экономикам обеих стран.

"Продолжающаяся между США и Китаем торговая война привела к резкому сокращению взаимной торговли, росту цен для потребителей и к увеличению импорта из стран, которые напрямую не вовлечены в торговую войну. После анализа недавно опубликованной статистики, исследование показывает, что потребители в США несут тяжелое бремя тарифной политики США в отношении Китая, поскольку связанные с ней расходы в виде высоких цен перенаправлены на них и компании-импортеры", — говорится в документе.

Анализ показывает, что из-за введенных Вашингтоном пошлин, Китай потерял 25% своего экспорта в США, а ущерб для китайской экономики в первой половине 2019 года составил 35 миллиардов долларов.

Больше всего пострадал сектор офисной техники и средств связи, где продажи упали на 55%. При этом на место КНР на этих направлениях пришел Тайвань, заработавший за первую половину года дополнительно 4,2 миллиарда долларов. Также сократились продажи китайской продукции в секторах химической промышленности, мебели и электроприборов. На место Пекина здесь пришли Мексика, с экспортом продовольствия и транспортного оборудования на 3,5 миллиарда долларов, ЕС, с продажей оборудования на 2,7 миллиардов, а также Вьетнам, который увеличил поставки мебели и средств связи, заработав на этом еще 2,6 миллиарда долларов.

"Результаты исследования являются глобальным предупреждением. Взаимопроигрышная торговая война вредит не только основным игрокам, но и ставит под угрозу стабильность мировой экономики и ее будущий рост. Мы надеемся, что потенциальное торговое соглашение между США и Китаем сможет привести к снижению торговой напряженности ", — заявила директор ЮНКТАД по международной торговле и сырьевым товарам Памела Коук Гамильтон.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны уже неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.