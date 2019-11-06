МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в сентябре вырос на 0,1% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в сентябре вырос на 3,1%. В Евросоюзе розничные продажи в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с августом, а в годовом исчислении — на 3,2%.

Объем розничных продаж в августе в еврозоне увеличился на 0,6%, в ЕС — на 0,3% в месячном исчислении.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в сентябре зафиксирован в Румынии (+7%), в Венгрии (+5,8%), а также в Ирландии (+5,2%). Снижение было зафиксировано в Словакии (-2,7%) и Латвии (-0,4%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в сентябре увеличился на 1,3%, а в ЕС — на 1,7%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли как в еврозоне, так и в в Евросоюзе на 4,6%.