МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Цены на продукты в октябре выросли на 0,2% к сентябрю после четырех месяцев снижения, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года цены на продовольственные товары в России выросли на 1,5%, в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — на 4,2%.

Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в октябре составил 0,2% к сентябрю текущего года (по сравнению с декабрем 2018 года — 2,6%, к октябрю прошлого года — 4,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3% к сентябрю (к декабрю — на 2,6%, к октябрю 2018 года — на 3,2%).

Продовольственная дефляция в РФ в июне в месячном выражении составила 0,5%, снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем тогда произошло впервые с сентября 2018 года. Последний раз продовольственная дефляция в июне наблюдалась в 2015 году. В июле текущего года цены на продукты в России снизились на 0,3% к предыдущему месяцу, в августе — на 0,9%, в сентябре — на 0,4%.

При этом инфляция в РФ в октябре составила 0,1% после дефляции в 0,2% два месяца подряд, в годовом выражении замедлилась до 3,8% с сентябрьских 4%, следует из сообщения Росстата.

"В октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,1%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,4%", — говорится в сообщении.

В 45 регионах потребительские товары и услуги подорожали на 0,2% и более, в наибольшей степени в Дагестане – на 0,7%, что Росстат связывает с ростом цен на продукты питания в республике на 1,1%.

В то же время в Коми, Краснодарском и Хабаровском краях и Тюменской области товары и услуги подешевели на 0,1-0,5%. Основная причина – снижение цен на услуги на 0,8-2,4%, отмечает ведомство.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,1%, с начала года прирост цен составил 2,7% и 2,4% соответственно.

Официальный прогноз Минэкономразвития прогноз по инфляции на 2019 год составляет 3,8%, ЦБ — 3,2-3,7%.

Согласно опубликованному в среду обзору Минэкономразвития "Картина инфляции. Ноябрь", инфляция в России в ноябре ожидается на уровне 0,3% в месячном выражении, годовая замедлится до 3,5-3,6%.

По данным Росстата, инфляция в октябре составила 3,8% в годовом выражении, в месячном выражении — ускорилась до 0,1% после двух месяцев дефляции.

"По итогам ноября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,3% месяц к месяцу, что соответствует годовым темпам роста 3,5-3,6% год к году", — отмечает Минэкономразвития.

Инфляция в России в 2019 году составит 3-3,3%, прогнозирует Минэкономразвития в своем обзоре.

"С учетом сложившихся тенденций, а также ввиду высокой базы прошлого года (рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% месяц к месяцу) ожидается снижение инфляции в диапазон 3,0-3,3% в годовом выражении в декабре текущего года", — говорится в документе.

Базовый прогноз Минэкономразвития, одобренный в сентябре правительством РФ, исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 3,8%, по итогам 2020 года — 3%.

При этом глава министерства Максим Орешкин уже после одобрения прогноза говорил о том, что инфляция в РФ замедляется быстрее ожиданий. В прошлом обзоре министерство отмечало, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2% год к году.

Министерство планирует обновить краткосрочный прогноз в конце декабря.

На прошлой неделе Орешкин заявил журналистам, что инфляция в России опустится ниже 3% уже в январе 2020 года.