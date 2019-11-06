МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. США получили 7 миллиардов долларов от введенных в сентябре пошлин на одежду, электронику и другие товары из Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства торговли США.

"США получили рекордные 7 миллиардов прибыли от пошлин на одежду, инструменты и электронику, вступивших в силу в сентябре", — говорится в сообщении. При этом общие доходы США от пошлин на китайские товары увеличились на 9% по сравнению с августом и на 59% по сравнению с прошлым годом.

Газета отмечает, что доход, полученный от введенных пошлин, положительно влияет на Казначейство США, но обременяет американские компании, которые импортируют товары из Китая. Ожидается, что в скором времени сторонам удастся достичь договоренности по первой части торговой сделки.

Китай и США находятся в состоянии торговой войны уже на протяжении 16 месяцев. Страны уже неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте.