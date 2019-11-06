МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина для подписания первой части торговой сделки между двумя странами может быть отложена до декабря, поскольку вопросы по условиям и месту проведения саммита все еще не решены, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.

Трамп планировал встретиться с Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в середине ноября, но власти южноамериканской страны отменили саммит из-за протестов.

По словам собеседника агентства, для встречи рассматриваются десятки мест, как в Европе, так и в Азии, но, проведение саммита в одной из европейских стран выглядит более вероятным. В качестве вариантов назывались Швеция и Швейцария, отметил он. В то же время штат Айова, который предложил лично Трамп, исключен из списка вариантов.

Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.