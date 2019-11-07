МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение 3 миллиардов рублей 13 пилотным регионам России, которые внедряют в своих общеобразовательных организациях модель цифровой образовательной среды, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 3 миллиардов рублей в 2019 году на мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 субъектов Российской Федерации, определенных в соответствии с их участием в качестве "пилотных" регионов, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды", — говорится в сообщении.

Как сообщается, принятие проекта распоряжения обеспечит к концу 2019 года развитие телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1700 общеобразовательных организациях. В частности, будут модернизированы существующие структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Кроме того, будут решены технологические вопросы обеспечения безопасности, а именно систем видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.