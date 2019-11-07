ОМСК, 7 ноя /ПРАЙМ/. Россия подготовила концептуальные предложения в проект стратегии развития Евразийского экономического союза, направленные на углубление интеграции, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Ранее в четверг, выступая на заседании межрегионального форума России и Казахстана, Орешкин сообщил, что РФ внесены концептуальные предложения в проект стратегии развития евразийской экономической интеграции.

"Сейчас пока углубляться не буду, идет детальная проработка между всеми пятью странами-участниками ЕАЭС. Еще раз хочется сказать позитивные слова благодарности в адрес наших казахстанских коллег, которые уже концептуально одобрили то, что мы предложили и готовы с этим работать, сейчас будет детальная проработка всех этих элементов, которые мы туда внесли", — ответил Орешкин на просьбу журналистов рассказать, о каких предложениях идет речь.

"Но главная история — это то, что мы должны углублять интеграцию, мы должны делать экономическое пространство еще более единым, должны использовать одни решения. Все это нужно для того, чтобы глобально по сравнению с другими платформами развития, которые есть, объединениями, которые есть, быть конкурентоспособными", — добавил Орешкин.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время ЕАЭС занимает территорию более 20 миллионов квадратных километров с населением около 184 миллионов человек. Согласно данным ЕЭК, совокупный ВВП стран союза по итогам 2018 года составил 1,914 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 2,5%. Объем внешней торговли союза с третьими странами в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 18,8%, до 753,5 миллиарда долларов.

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