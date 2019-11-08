МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские нефтяные компании намерены обратиться к президенту страны Владимиру Путину с критикой идеи Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ), следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости подготовленного письма, подлинность которого подтвердили в двух нефтекомпаниях.

Минфин РФ пытается найти источники компенсации госбюджету 60 миллиардов рублей в год (600 миллиардов рублей за 10 лет), выпадающих из-за налоговых льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". В рамках таких изысканий ведомство надеется получить, по меньшей мере, 30 миллиардов рублей в год за счет предлагаемого нового налога — на добычу ПНГ.

ДОВОДЫ НЕФТЯНИКОВ

Авторы письма утверждают, что введение НДПИ на ПНГ, который в целом является сопутствующим продуктом, усложняющим добычу нефти, по сути, станет дополнительной скрытой налоговой нагрузкой. При этом очищение нефти от ПНГ требует допзатрат, его утилизация на малых месторождениях часто экономически нецелесообразна, а для снижения негативных последствий на экологию от его сжигания отрасль вложила значительные средства.

"Помимо уменьшения объемов рентабельной добычи нефти, в особенности трудноизвлекаемых запасов, данная мера ставит под сомнение целесообразность строительства объектов малой генерации на месторождениях, использующих ПНГ при выработке энергии для собственного потребления. Введение налога для закачиваемого в пласт ПНГ приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов", — сообщается в письме.

Таким образом, направленный на стимулирование добычи нефти законопроект одновременно окажет резкий негативный эффект на всю отрасль, приведет к ухудшению как производственных показателей, так и экологии. При этом авторы письма утверждают, что заявления Минфина о выпадающих доходах бюджета не подтверждаются расчетами. По их мнению, они могут возникнуть лишь на начальном этапе инвестиций, но суммарный эффект льгот Приобскому месторождению все компенсирует.

"В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, вычет по НДПИ позволит увеличить добычу нефти на 100 миллионов тонн. При прямом подсчете данный прирост должен обеспечить бюджетные поступления только по двум основным налогам (экспортная пошлина и НДПИ) в размере не менее 1 (триллиона — ред.) 500 миллиардов рублей", — отмечается в письме.

"Кроме того, вразрез с заявленным ранее временным характером увеличения НДПИ путем введения коэффициента Кк, в 2019 году, без проработки с нефтяными компаниями и в условиях профицита бюджета (2% ВВП в 2019 году), оно было закреплено в законодательстве уже на постоянной основе. Дополнительные бюджетные поступления только за счет этой меры составят более 200 миллиардов рублей в год", — также пишут авторы.

Резюмируя, авторы письма обращаются к Путину с просьбой поручить правительству доработать законопроект, исключив введение НДПИ на ПНГ. Кроме того, они просят учитывать при принятии решений об изыскании дописточников наполнения бюджета наличие фискальных резервов в иных отраслях, налоговая нагрузка в которых ниже нефтяной.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, письмо сейчас находится в процессе подписания. Согласно тексту письма, предполагается, что оно будет подписано главами таких компаний, как "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Газпром нефть", "Русснефть", а также председателем совета директоров "ИНК".

Ранее против введения НДПИ на ПНГ на текущей неделе выступило Минэнерго. Глава ведомства сообщил, что выпадающие доходы бюджета из-за льгот Приобскому месторождению будут компенсированы за счет новых инвестиций, бурения, добычи, а вводить для этих целей налог на ПНГ нецелесообразно. Также свое возражение высказала "Роснефть", а Ассоциация независимых нефтяных компаний "Ассонефть" написала соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку, главе Минэнерго Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.