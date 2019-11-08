МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Эксперты считают, что наблюдаемый устойчивый тренд на снижение ставок сохранится в ближайшие 1,5 года в случае дальнейшего смягчения в РФ денежно-кредитной политики.

В среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, в перспективе нескольких лет могут составить 7-8% при инфляции в 4%.

В начале ноября крупные российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке. Так, Сбербанк с 8 ноября снизит ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования с застройщиками. Второй по активам российский банк ВТБ планирует снизить ставку на 0,4 процентного пункта и рассчитывает, что ипотека на готовое жилье и новостройки будет доступна уже от 8,6%. О снижении ставок объявили Альфа-банк (6 ноября снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%) и "ФК Открытие" — предлагает получить кредит на покупку жилья на первичном рынке по ставке от 7,95%.

Ряд других опрошенных РИА Новости кредитных организаций, в частности Совкомбанк, Райффайзенбанк и МКБ — также планируют снижать ставки. "Минимальная ставка в нашем банке сейчас с учетом действующих спецпредложений и акций составляет 6,99%. Можно ожидать, что до конца года участники рынка ипотеки продолжат адаптировать свои ставки к новым макроэкономическим условиям – тогда средняя процентная ставка может приблизиться к 9%", — сообщил РИА Новости руководитель "Росбанк Дом" Денис Ковалев.

Опрошенные РИА Новости эксперты в перспективе 2020 года видят потенциал для снижения ипотечных ставок в диапазон 8,5-9%, что может способствовать росту ипотечного кредитования на 25-30%. "При ставках ниже 9% рынок может накрыть новой волной рефинансирования – аналогично тому, что мы видели в 2017-2018 годах. Только на этот раз за рефинансированием придут заемщики, занимавшие в 2016-2017 годах. Впрочем, даже без учета эффекта рефинансирования снижение ставок обеспечит дополнительный прирост платежеспособного спроса", — считает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

При этом эксперты отмечают, что в условиях пониженных процентных ставок ипотечный спрос продолжит активно расширяться в том случае, если экономике удастся выйти на более устойчивую траекторию роста. "Если динамика доходов населения будет оставаться на отрицательной территории или в зоне стагнации, то даже в случае значительного снижения ипотечных ставок темпы роста ипотечного кредитования, вероятно, продолжат умеренное замедление", — рассказал РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.