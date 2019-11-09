МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Минэкономразвития планирует в ближайшие дни внести в правительство прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко.

В конце октября первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации.

В начале текущей недели замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин РФ предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", это можно будет сделать после 2020 года.

"Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана (приватизации — ред.), в том числе, мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень. Тем не менее, ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию", — сказала Тарасенко.

Она отметила, что в прогнозный план приватизации необходимо принять до конца этого года.

"Мы знаем, какие предложения были даны Минфином. Мы прогнозный план уже весь согласовали, где-то подписали таблицы разногласий с федеральными органами исполнительной власти. То есть мы в рамках регламента прошли все процедуры. Тем не менее, у правительства есть возможность дополнительно, при необходимости включить в перечень на приватизацию иные активы", — указала она.

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в октябре в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на соответствующий период, предусматривал снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК. Позднее директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов говорил, что министерство по согласованию с Минэнерго решило не включать в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы компании "Русгидро", "Россети" и "Транснефть".