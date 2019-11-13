МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Самые большие доли "плохих" ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев 2019 года зафиксированы в Республиках Ингушетия, Алтай и Карачаево-Черкесии, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В целом ипотека остается одним из наиболее низкорисковых банковских видов кредитования. Средняя по стране доля ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составляет 1,7%", — сказано в исследовании ипотечного рынка.

Однако в отдельных регионах доля "плохой" ипотеки превышает среднее значение по стране в два и более раза, отмечают аналитики. "Так, например, в Республике Ингушетия данный показатель составляет 8,25%, в Республике Алтай – 4,5%, в Карачаево-Черкесской Республике – 4,2%", — рассказали эксперты.

При этом минимальный уровень риска отмечен в Санкт-Петербурге – 0,75%, Москве – 0,85% и Чувашии – 0,89%.

Подавляющее большинство ипотечных заемщиков не платят по кредитам по причине трудного финансового положения, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов. "Доля должников, ссылающихся именно на эту причину, в сегменте ипотечного кредитования достигает порядка 90-95%", — сообщил он.

Остальные ипотечные заемщики не платят по ипотеке в основном в результате споров и разногласий при разводе, добавил Морозов.