МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает сохранения темпов роста экономики России в четвертом квартале приблизительно на уровне третьего квартала, что соответствует прогнозу министерства по росту экономики в 2019 году на 1,3%, говорится в обзоре ведомства. При этом поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики РФ на траекторию роста темпом 1,5-2%, отмечает МЭР.

"В четвёртом квартале ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития России по росту ВВП в 2019 году (1,3 %)", — говорится в документе.

По предварительной оценке Росстата, ВВП РФ в третьем квартале 2019 года вырос на 1,7% в годовом выражении.

По оценке Минэкономразвития, в третьем квартале ВВП РФ продолжил демонстрировать положительную динамику в поквартальном выражении (с исключением сезонного фактора).

Очищенный от сезонности темп роста ВВП по отношению к предыдущему кварталу оценивается на уровне 0,5% после аналогичного роста во втором квартале и разового снижения на 0,1% в первом.

"Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5–2,0% в годовом выражении", — добавили в Минэкономразвития.