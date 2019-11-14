МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Последние два месяца уходящего года — ноябрь и декабрь — традиционно отличаются повышенным интересом клиентов к кредитам наличными перед новогодними праздниками, что влечет за собой специальные предложения от банков в виде сниженных процентов по кредитам, указывают опрошенные РИА Новости кредитные организации.

Сбербанк, который задает тренды на рынке ставок, с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, минимальная фиксированная ставка теперь составляет 11,9%. Однако некоторые банки успели опередить крупнейший банк в этом вопросе.

Так, банк "ФК Открытие" еще с 1 ноября снизил ставки по программам потребительского кредитования. "Теперь ставка для заемщиков с программой страхования составляет всего 8,5% на первый год. В ближайшее время изменять процентные ставки по кредитам наличными не планируется", — отмечает замначальника управления потребительского кредитования банка "Открытие" Дмитрий Гузнер.

А банк "Восточный" в преддверии Нового года, помимо акции по снижению ставки, увеличил максимальную сумму кредита до 1,5 миллионов рублей. Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам еще в конце октября в среднем на 2 процентных пункта. "В связи со снижением Банком России ключевой ставки, Россельхозбанк рассматривает возможность дальнейшего снижения процентных ставок и предложения специальных условий к Новому году", — отметили в банке.

"Мы в ОТП Банке также планируем традиционно выпустить спецпредложения со сниженными ставками, чтобы наши клиенты были готовы к распродажам и скидкам в магазинах", — сказали в пресс-службе финансового учреждения.

Ряд банков не спешит снижать ставки, например, ВТБ и "Русский Стандарт" — они указывают, что их политика будет определяться движением ключевой ставки ЦБ. "На этой неделе ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам. Дальнейшее изменение ценовых параметров кредитных продуктов будет зависеть от макроэкономической ситуации и действий других игроков", — отметили в пресс-службе второго по размеру активов банка в стране.