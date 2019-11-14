МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила ряд значимых сделок. Так, она разрешила консорциуму саудовских инвесторов и РФПИ приобрести 30,7% "Новомета", сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. Он отметил, что саудовские инвесторы получат 20,5% за 5 миллиардов рублей, а РФПИ получит 10,2% компании.

"Согласно решению комиссии компании из Саудовской Аравии приобретут 20,5% в компании "Новомет", будут инвестировать в эту компанию. Стоимость этой сделки 5 миллиардов рублей. И Российский фонд прямых инвестиций также приобретет 10,2%. Таким образом они выступают в данном случае как инвесторы, которые будут развивать эти технологии дальше", — сказал он.

Говоря о цене пакета РФПИ, Артемьев отметил, что ее можно "легко рассчитать".

В середине октября консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда объявили о согласовании обязывающей документации по приобретению всего пакета "Роснано" в 30,76% в ГК "Новомет". Отмечалось, что консорциум направил в ФАС России пакет документов для согласования сделки. Закрыть ее стороны рассчитывали до конца 2019 года.

"Новомет" — один из крупнейших в РФ производителей оборудования для добычи нефти, который также оказывает дальнейшие услуги по его сопровождению. Менеджменту принадлежит 49,9% в "Новомете", миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. В 2018 году при поддержке консорциума ГК "Новомет" осуществила первые поставки оборудования на рынок Саудовской Аравии. Компания занимает 3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования и осуществляет поставки клиентам в 25 странах мира.

Комиссия одобрила сделку по покупке финской Fortum 20,5% в немецкой Uniper с отлагательным условием.

Сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного. Такой актив по российскому законодательству не может принадлежать Fortum, поскольку ее контролирующим акционером является иностранное государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах.

"Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием", — сказал Артемьев, пояснив, что фактически Fortum получит контроль на Uniper после вступления в силу законодательных изменений или отчуждения водоканала. Он пояснил, что подготовлены поправки в закон: если стоимость актива, который мешает одобрению, ниже 1%, то сделку можно будет проводить. "Сама сделка может быть проведена сейчас, но вступит в силу в свои права и получит контроль фактический над всей компанией только тогда, когда закон вступит в силу, который сейчас подготовлен", — пояснил глава ФАС.

"Либо они сами договорятся с акционерами, которые существуют сегодня, о том, чтобы совместным голосованием на совете директоров принять решение об отчуждении соответствующего водоканала. Они могут продать на аутсорсинг компаниям, которые специализируются на водопроводном хозяйстве", — добавил Артемьев.

В октябре Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает более чем до 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США.

Артемьев ранее выражал надежду, что до конца года могут быть приняты законодательные поправки, которые позволят одобрить сделку Uniper и Fortum. По его словам, таким образом можно решить вопрос и с водоканалом, и с лабораторией. Также в октябре глава российской "Фортум" Александр Чуваев говорил, что при одобрении сделки компания возьмет на себя обязательство избавиться от этих видов деятельности в определенный срок.

Кроме этого, правкомиссия разрешила немецкой Fraport и катарским компаниям приобрести грузовой терминал "Пулково".

"Там есть акционеры из Fraport — франкфуртской, есть компании катарские — сегодня сделка одобрена, они приобретают грузовой терминал Пулково", — сказал Артемьев.

Одобрена также покупка Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") 100% акций компании по добыче золота в Амурской области.

"Британской Petropavlovsk Plc в отношении приобретения долей акций другой компании, которая является стратегом недропользователем — в конечном итоге компания (британская) получит 100% акций на разработку и добычу коренного золота в пределах Эльгинского рудного поля в Амурской области, где запасы золота составляют более 72 тонн", — сказал Артемьев.

Он уточнил, что сумма сделки — 13 миллионов долларов.

Вопрос о создании СП Shell и "Газпром нефти" на базе "Меретояханефтегаза" правкомиссия отложила на 3 месяца. По словам Артемьева, вложения Shell в экономику РФ в рамках этой сделки могут составить 100 миллиардов рублей.

Он объяснил, что рассмотрение отложено, так как остались некоторые неясные моменты. "Остались неясными некоторые технологические и экономические моменты, которые просто следует прояснить, и даны соответствующие поручения в ближайшие время и самой "Газпром нефти" в партнерстве с Shell…. После доработки и реализации поручений комиссия вернется к этому вопросу в пределах трех месяцев, и есть неплохие шансы, что сделка будет одобрена", — добавил он.

"Речь идет о вложении 100 миллиардов рублей в российскую экономику только со стороны компании Shell", — сказал он, добавив, что компания выплатит за акции "Меретояханефтегаза" 9,3 миллиарда рублей.

В октябре замгендиректора "Газпром нефти" Вадим Яковлев заявил, что "Газпром нефть" и англо-голландская Shell подали заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на создание совместного предприятия "Меретояханефтегаз", рассчитывают на завершение сделки в конце 2019 года — начале 2020 года.

"Газпром нефть" на Петербургском международном экономическом форуме подписала с Shell соглашение по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаз" и создании на его базе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. Управление совместной компанией будет осуществляться на паритетных началах.