БЕРЛИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер назвал хорошей новостью данные о росте экономики в третьем квартале, по его словам, это свидетельствует о том, что страна может избежать долгосрочной рецессии.

Ранее в четверг Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что ВВП Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале 2019 года вырос на 0,1% по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонных корректировок. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,1%.

"Это хорошая новость, это тонкий, но видимый проблеск надежды на горизонте", — заявил Альтмайер на пресс-конференции. По его словам, "это показывает, что, вопреки ожиданиям последних недель, речь не идет ни о рецессии, ни о технической рецессии". Кроме того, данные показывают, что ожидание роста в 0,3% в текущем году реалистично, отметил министр. "Это первый позитивный сигнал, но не отмена тревоги, потому что конъюнктура в Германии остается сложной", — добавил он.

Альтмайер отметил также рост экспорта на фоне "грозовых облаков" последних месяцев, упомянув в этом контексте угрозу "жесткого" Brexit и торговые конфликты, которые не усугубились. "Это значит, что на международном уровне угроза не исчезла, но нет также и усугубления ситуации в последнем квартале", — добавил министр.

Министр подчеркнул, что по итогам третьего квартала можно говорить, что Германия "может избежать долгосрочной рецессии".

Во втором квартале ВВП Германии снизился на 0,2% в квартальном выражении с учетом сезонных корректировок. В годовом исчислении показатель сократился на 0,1%, с учетом сезонных корректировок — вырос на 0,3%.