МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Полномочия замминистра транспорта РФ и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта разделены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Занимавший "двойную" должность Юрий Цветков останется замглавы Минтранса, сообщил РИА Новости источник в Росморречфлоте.

Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, министерству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного заместителя министра — руководителя Росморречфлота.

Подписанный документ упраздняет последнюю должность. Одновременно в положении о Росморречфлоте информация о руководителе ведомства теперь формулируется так: "Федеральное агентство морского и речного транспорта возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра транспорта Российской Федерации".

По данным источника РИА Новости в Росморречфлоте, занимавший "двойную" должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство. "Останется замминистра", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о будущей должности Цветкова. Он не уточнил, кто займет пост руководителя Росморречфлота.

Цветков, которому в этом году исполнилось 54 года, окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище по специальности "Судовождение на морских путях". Впоследствии прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС. Занимал различные должности в Счетной палате РФ, Объединенной судостроительной корпорации, "Совкомфлоте", "Новошипе". С 9 августа 2018 года стал замминистра транспорта – руководителем Росморречфлота.

СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

Полномочия замминистра транспорта РФ и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор) будут совмещены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, министерству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря — заместителя министра и одного заместителя министра — руководителя Росморречфлота.

Подписанный документ упраздняет последнюю должность, заменяя ее на "заместителя министра — руководителя Федерального дорожного агентства".

Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, изменения призваны скоординировать работу в рамках дорожного нацпроекта.

Андрей Костюк, который в этом году отметил 40-летний юбилей, окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности "Мосты и транспортные тоннели", а позднее Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 2002 по 2006 год работал в Дирекции транспортного строительства при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга, с 2006 по 2012 год был сначала замом, а затем начальником "Федерального управления автомобильных дорог "Северо-Запад", после занимал пост замруководителя Росавтодора, а с сентября 2018 года возглавил это ведомство.