МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в октябре в месячном выражении увеличился на 0,3%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что объем розничных продаж в стране за отчетный месяц вырос по отношению к сентябрю на 0,2%.

Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в октябре снизился к сентябрю на 0,2%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.