МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Посевные площади под сахарной свеклой в России в 2020 году будут сокращены, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания по вопросу оптимизации площадей сахарной свеклы и ситуации на рынке сахара.

Совещание провел первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, в мероприятии также приняли участие заместители министра сельского хозяйства Максим Увайдов и Оксана Лут, представители отраслевых союзов. "Джамбулат Хатуов заявил, что Минсельхозом России принято решение о сокращении посевных площадей под сахарной свеклой в 2020 году", — говорится в сообщении.

Министерство также планирует установить дополнительные квоты на использование отечественных семян данной культуры. "Сокращение площадей сахарной свеклы в 2020 году составит 15% от общих объемов производства. Наибольшее снижение ожидается в Воронежской и Тамбовской областях, а также в республике Башкортостан", — добавляется в релизе.

По данным Росстата, посевные площади под сахарную свеклу в России в 2019 году составили 1,145 миллиона гектаров, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. Валовый урожай сахарной свеклы в 2018 году составил 42,066 миллиона тонн, снизившись по сравнению с 2017 годом на 19%. "К 2024 году Минсельхоз России ожидает сбор урожая данной культуры до 47,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении министерства.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут ранее сообщила, что производство свекловичного сахара в России в 2019 году может превысить 7 миллионов тонн. Производство в прошлом году составило 6,3 миллиона тонн. Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) ожидает, что выпуск свекловичного сахара в сезоне 2019-2020 годов (с августа 2019 года по июль 2020 года) может составить рекордные 7,2 миллиона тонн.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.