МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект федерального закона о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2000 рублей, сообщается на сайте кабинета министров.

Поясняется, что в 2012-2018 годах в России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатом стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных.

"Законопроектом предусматривается внести в статьи 2, 3 и 4 ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" изменений, которые при их реализации позволят осуществлять выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей", — говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими государственную тайну.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2, 3 и 4 ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.