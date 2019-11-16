МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в ночь на субботу, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.

'Он умер… В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо", — сказал Макаренко агентству.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД в субботу, 16 ноября "пассажиру поезда №32 Тамбов — Москва Исаеву Н.О. стало плохо".

"Поездная бригада, выполняя инструкции, незамедлительно вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть пассажира", — сообщили в РЖД.