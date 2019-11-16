МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Законопроект о минимальной планке зарплат бюджетников в два прожиточных минимума, предложенный североосетинскими парламентариями, вряд ли будет поддержан, поскольку в нем нет четко прописанных источников финансирования, без гарантий которых инициатива работать не будет, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, подчеркивая, что сама идея повышения зарплат бюджетникам достойна поддержки.

Парламент Республики Северная Осетия — Алания в пятницу внес в Госдуму законопроект о планке месячной заработной платы для работников бюджетной сферы в регионах: она должна быть не ниже двух прожиточных минимумов для соответствующего субъекта РФ. Изменения вносятся в статью 144 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы в финансово-экономическом обосновании к документу отмечают, что источником возможных расходов бюджетов в 2020 и последующих годах "будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".

"Я — за. Считаю, что труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке — физической и моральной. Поэтому если предлагается увеличить и зафиксировать минимальный размер оплаты труда, я всегда буду выступать за. И вообще, я считаю, что учителей надо приравнять по всем мерам соцподдержки к государственным гражданским служащим. Что касается этой инициативы, я полагаю, что правительство даст отрицательное заключение, исходя из этого будет понятна позиция партии большинства", — сказал Нилов РИА Новости.

Он пояснил, что в подобных законопроектах необходимо четко прописывать источники финансирования инициатив, которые наверняка повлекут за собой увеличение бюджетных расходов.

"Должен быть указан источник финансирования. Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись", — сказал глава думского комитета.

По словам Нилова, при подготовке подобных инициатив следует их гарантировать финансово, в противном случае такой законопроект просто не сможет работать.

"Надо учитывать, что у нас профицитный бюджет. Вот исходя из этого необходимо искать источник дохода и, соответственно, эту проблему решать так, чтобы заработные платы педагогов росли", — сказал парламентарий.