МИНСК, 16 ноя — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-октябре текущего года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет республики.

Как следует из сообщения на сайте ведомства, согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил около 109,3 миллиарда белорусских рублей (около 53,4 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-октября 2018 года.

Объем промышленного производства в стране за десять месяцев в текущих ценах составил 94 миллиарда белорусских рублей (около 46 миллиардов долларов), или в сопоставимых ценах 100,6% к показателю за аналогичный период 2018 года. Объем сельхозпроизводства в республике за десять месяцев вырос на 2%, до 18,7 миллиарда белорусских рублей (более 9,1 миллиарда долларов).

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4%. По данным официальной статистики, ВВП в январе-сентябре текущего года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2020 году белорусское правительство ожидает рост ВВП на уровне 2,8%.