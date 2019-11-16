КИЕВ, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой обсудили открытие новой трехлетней программы расширенного финансирования, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", — цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, "отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа".