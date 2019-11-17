ДУБАЙ, 17 ноя — ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зеид Аль Нахайян во время открытия международной выставки Dubai Airshow обсудили сотрудничество в гражданской авиации, а также в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Глава Минпромторга России и наследный принц обсудили широкий спектр сотрудничества в области гражданской авиации. Так, на встрече шла речь о подготовке двустороннего соглашения в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в области авиационной промышленности", — говорится в сообщении. Добавляется, что обсуждалось и "сотрудничество в области технологий и промышленное оборудование в нефтегазовой сфере".

"За последние года Россия сделала большой шаг в развитии собственных компетенций добычи и глубокой переработки углеводородного сырья", — приводятся слова Мантурова.

Российский министр подчеркнул, что компании РФ готовы предложить комплексные решения для эмиратских партнеров.

Дубайский авиасалон, участниками которого станут 1,2 тысячи представителей 63 стран, продлится с 17 по 21 ноября.