ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерство торговли США продлило на 3 месяца разрешение на бизнес с китайским телекоммуникационным конгломератом Huawei и его подразделениями, говорится в сообщении министерства.

В отсутствие лицензии минторга, истекавшей в понедельник, компаниям, которые вели дела с Huawei, могли грозить американские санкции.

"Правительство США решило продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию в отношении Huawei и 114 его подразделений не из США", — говорится в сообщении.

США выпускают такого рода лицензии с мая 2019 года. Они позволяют продолжать операции с Huawei, включая выполнение контрактов, экспорт и реэкспорт.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз — 19 августа на 90 дней).

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушают принципы рыночной конкуренции.