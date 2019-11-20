МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Рисков для финансовой стабильности из-за темпов роста потребкредитования в РФ нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам после своего выступления в Госдуме.

"Несмотря на то, что темп роста (потребкредитования — ред.) большой, мы не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Но для того чтобы их не было в будущем, принимаем последовательные меры по плавному, постепенному охлаждению этого рынка", — сказала она.

Кроме того, глава Центробанка отметила, что качество выдаваемых кредитов сейчас хорошее, при этом ЦБ фиксирует, что их активно берут новые заемщики. Это означает повышение доступности кредитов для населения, пояснила Набиуллина.