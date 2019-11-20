МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии, и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

"Что касается сланцевой нефти, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим", — сказав Путин, добавив, что пошутил.

"Мы внимательно наблюдаем за этим. Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, они являются без всякого преувеличения варварскими, они уничтожают экологию", — заявил он.

"В некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда. У нас есть возможности и на шельфе, и на территориях на земле, поэтому такой острой необходимости нет", — добавил он.

По словам президента, добыча сланцевой нефти в США "вышла на полку", в РФ не прогнозируют ее роста.

"Что касается добычи в США, то, да, они становятся импортерами. Мы это прекрасно видим, понимаем. Они занимают определенные ниши, но не наши", — сказал Путин.

Он также добавил, что в США растет ВВП, и потребление ресурсов будет расти.

"На взгляд наших специалистов, в целом американская добыча вышла, как говорят нефтяники, на полку сейчас. Мы не прогнозируем серьёзного роста", — указал Путин.

По словам президента, Россия продолжит сотрудничество в рамках ОПЕК+ для сбалансированности мирового нефтяного рынка, лидерство по добыче нефти для страны не является самоцелью.

"Мы будем продолжать работать с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК в рамках системы, которая была создана за последние годы — ОПЕК+", — сказал Путин.

"Здесь у нас есть и споры по каким-то незначительным элементам, но в целом у нас общая задача. Задача заключается в том, чтобы рынок был сбалансированным, чтобы он был приемлемым как для производителей, так и для потребителей. И самое главное, хочу это подчеркнуть, чтобы он был прогнозируемым", – отметил президент РФ.

Исходя из его слов, эта задача для страны имеет больший приоритет, чем мировое лидерство по добыче нефти.

"Что касается того, кто сколько производит. Совсем недавно был момент, когда Россия была номер один в мире по производству нефти. Это не самоцель", — заявил Путин.

США в августе 2018 года обогнали Россию по объему производства нефти благодаря сланцевой добыче. По последним выверенным данным трех сторон — на август 2019 года, тройка мировых лидеров по добыче нефти выглядела так: США с 12,365 миллиона баррелей в день, Россия с 11,304 миллиона баррелей в сутки и Саудовская Аравия с 9,844 миллиона баррелей в сутки.