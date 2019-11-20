МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в январе-октябре текущего года составил 1,3%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Ноябрь".

"В октябре 2019 года рост экономики, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до 2,2% в годовом выражении (после 1,9% год к году и 1,6% год к году в сентябре и августе соответственно)", — отмечается в обзоре.

При этом, по оценке министерства, ускорение роста ВВП России в октябре до 2,2% оказалось выше ожиданий, в текущих условиях не может рассматриваться как устойчивое.

"Ускорение экономического роста, о котором свидетельствуют оперативные данные за октябрь, оказалось несколько выше ожиданий Минэкономразвития России. При этом такая динамика носит во многом "компенсационный" характер после слабых результатов первого полугодия 2019 года и в текущих условиях не может рассматриваться как устойчивая", — следует из документа.

"Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,3% год к году", — также отмечает МЭР.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет по итогам 2019 года на 1,3%.

Ранее в среду помощник президента Андрей Белоусов сообщил журналистам, что на рост в 1,3% ВВП Россия выходит достаточно уверенно и не исключил того, что по итогам года экономика вырастет выше прогноза Минэкономразвития.

Министерство несколько ухудшило свои оценки по росту ВВП в сентябре и августе — с 2% и 1,7% в годовом выражении, соответственно.

Ранее оценку роста экономики РФ в октябре на 2,2% высказывал на форуме "Россия зовет" первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.