МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты, Минфин рассматривает этот вопрос, вы можете у министерства финансов поинтересоваться", — сказал Новак, который также является сопредседателем межправкомиссии РФ-Иран.

"Примерно 2 миллиарда долларов, 5 миллиардов — это с учётом ранее принятых решений. Они говорят, что им 5 (миллиардов — ред) всего, в 2015 году обещали,… они просят до 5 миллиардов довести", — сказал Новак.

"Там есть строительство теплоэлектростанций, гидроэлектростанций, железной дороги, поставка вагонов для метро", — пояснил Новак, комментируя вопрос, на какие проекты Иран хочет привлечь кредитные средства.

Изначально из общего кредита средства предполагалось направить на проект электростанции "Сирик" мощностью 1400 МВт и стоимостью 1,2 миллиарда долларов, а также на электрификацию железной дороги Гармсар-Инче Бурун с кредитом примерно в 1 миллиард долларов.