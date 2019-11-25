МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Минфин и Минэкономразвития нашли общие подходы к расширенной приватизации, но решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами, говорится в сообщении пресс-службы Минфина России.

В министерстве сообщили, что состоялось совещание у первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова при участии представителей Минфина и Минэкономразвития по прогнозному плану приватизации.

"Были рассмотрены дополнительные активы, которые могут быть включены в план приватизации. Пришли к пониманию общих принципов и подходов. Однако решения по ряду компаний требуют проработки с профильными ведомствами с учетом консолидированной позиции Минфина и Минэка", — говорится в сообщении.

По итогам обсуждений с федеральными органами исполнительной власти будет подготовлен доклад в правительство РФ, сообщили также в министерстве.

Ранее Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации. Министр экономического развития Максим Орешкин после этого заявлял, что министерство представит до конца 2019 года план по ускоренной приватизации в России. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро".